Morto Lino Paganelli, l’organizzatore delle Feste dell’Unità. Renzi: «Colonna delle nostre vittorie»

Addio a Lino Paganelli.

«Con Lino Paganelli scompare un appassionato della politica, un grande organizzatore, un uomo capace di trasformare le idee in fatti e importanti eventi, come le grandi manifestazioni che hanno segnato la nascita del nostro partito. A nome di tutte le senatrici e i senatori del Gruppo Pd in Senato, esprimo il più profondo cordoglio ai suoi famigliari che abbracciamo forte. Ciao Lino». Lo dichiara il presidente del Gruppo Pd in Senato Francesco Boccia.

«Piangiamo Lino Paganelli, che è stato una colonna delle nostre vittorie, un amico nelle sconfitte. Che la terra ti sia lieve, caro Lino». Così in una nota il senatore Matteo Renzi e il deputato Francesco Bonifazi, di Italia Viva.

Una lunga, crudele e dolorosa malattia ci ha portato via Lino Paganelli. Dal PCI al PDS ai DS e al PD ha messo intelligenza, passione, dedizione al servizio della buona politica. Ne ricorderò sempre la generosità e la tenace pazienza con cui assolveva ai suoi incarichi. Vicino ai… pic.twitter.com/wTmTOjzCZN — Piero Fassino (@pierofassino) March 18, 2024

«Ci addolora molto la notizia della scomparsa di Paganelli. Un dirigente serio e disponibile. Non dimenticherò mai le tante occasioni si militanza vissute con lui. La politica vera è quella fatta per amore non per interesse e Lino l'ha sempre fatta per amore. Ciao amico mio». Lo scrive su X il sindaco di Firenze Dario Nardella appresa la notizia della morte di Lino Paganelli, dirigente nazionale del partito noto per essere stato, tra l'altro, uno dei responsabili delle Feste dell'Unità.

Il ricordo di Elly Schlein

«Con Lino Paganelli se ne va un uomo pieno di passione politica, un uomo che ha amato molto il Pd e che al Pd ha dato tanto. È stato l'anima e l'organizzatore delle nostre Feste e non si è risparmiato mai di fronte a una sfida. A nome mio personale e di tutta la comunità dem mi unisco al dolore della sua famiglia e di tutte le persone che gli hanno voluto bene. Mancherà a tutte e tutti noi». Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una nota. Lino Paganelli è stato un dirigente nazionale del partito noto per essere stato, tra l'altro, uno dei responsabili delle Feste dell'Unità.