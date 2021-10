La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha scelto Roberto Maroni, anch'egli in passato al Viminale, per guidare la lotta al caporalato nella Penisola. Oggi infatti il leghista si è insediato a capo della Consulta per l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, sottoscritto il 14 luglio scorso.

