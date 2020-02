Lega, boom di iscrizioni: 50.000 nuovi tesserati, 3.500 in Veneto

Sono oltre 50mila le adesioni al tesseramento Lega Salvini Premier 2020 raccolte al termine della terza giornata ai gazebo. È possibile continuare a iscriversi al sito legaonline.it/iscriviti. Vista l'enorme richiesta sono già state messe in produzione altre 50mila tessere. «Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno aderito alla Lega in questo fine settimana - dice Il segretario Matteo Salvini - saremo presto di nuovo nelle piazze italiane per accogliere nuovi iscritti».



VENETO

In Veneto i nuovi iscritti al Carroccio s ono oltre 3.500, 7.000 circa, invece, le firme raccolte agli oltre 250 gazebo in tutta la regione a sostegno della proposta di legge della Lega per l'elezione diretta del presidente della Repubblica e per l'abolizione dei senatori a vita.



«Sono numeri che ci riempiono di soddisfazione e che mostrano il grande consenso per le nostre battaglie e il sostegno alle tante sfide che ci attendono - dice Lorenzo Fontana deputato, vicesegretario federale della Lega e commissario della Liga Veneta - . Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Il tesseramento prosegue, le nostre sezioni sono a disposizione. La Lega si conferma in grandissima forma, unita e compatta a fianco di Matteo Salvini, a cui va tutto il nostro sostegno in un momento in cui gli avversari politici lo vogliono a processo per aver difeso i confini del Paese».