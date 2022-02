Grillo e Conte si vedranno per studiare la situazione del M5S con gli avvocati

Meglio vedersi di persona, meglio non parlare al telefono e decidere a quattr'occhi cosa fare. Giuseppe Conte e Beppe Grillo si vedranno a Roma per dirimere la questione dello Statuto e della leadership formale del M5S.

Sembra una questione da azzeccagarbugli e carte bollate. A leggerla tutta, questa storia, un po' lo è ma di fatto è una questione che riflette in modo sostanziale la paralisi del Movimento 5 stelle letteralmente "decapitato" dai giudici. Troppi leader eppure nessuno che possa guidare il timone di questa nave allo sbando che è il partito attualmente con più parlamentari. «Sì certo ci incontreremo e ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni. La vita e l'azione di una forza politica non può interrompersi ovviamente per un procedimento giudiziario cautelare e provvisorio e quindi stiamo cercando soluzioni per procedere ancora più forti». Lo afferma Giuseppe Conte a chi gli chiede se sia in programma un incontro con Grillo.

Un confronto dal vivo tra Conte e Grillo è infatti indispensabile all'indomani della sospensione dello statuto e dell'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del M5s decisa dal Tribunale di Napoli.