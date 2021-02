Ci siamo. Dopo giorni di consultazioni e qualche brivido, il presidente del Consiglio Mario Draghi sembra intenzionato a sciogliere oggi pomeriggio la riserva presentandosi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella con la lista dei ministri. Il “governo dei due presidenti” è quindi pronto a decollare con tanto di passaggio della campanella tra Giuseppe Conte e Mario Draghi mentre per il voto di fiducia occorrerà attendere la prossima settimana. Si inizierà dal Senato probabilmente già dà lunedì.

Draghi, totoministri: Giovannini (Transizione ecologica), Belloni (Esteri) e Ruffini (Economia). Sentito solo il Colle

Partiti al buio

A differenza delle altre volte la lettura dei nomi dei ministri sarà una sorpresa non solo per il pubblico radiofonico o televisivo che seguirà la cerimonia al Quirinale. In questi giorni di trattative ed incontri, quasi nulla è infatti filtrato sulle intenzioni del presidente del Consiglio incaricato, se non l’intenzione di scegliere sulla base delle competenze sia politici che tecnici. Anche nei partiti è buio pesto, salvo aver compreso che non ci sarà posto per i segretari di partito.

