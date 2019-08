I giochi del Cavaliere: demolisce Salvini e strizza l'occhio a Junker e Merkel

di Mario Ajello

Sì, vuole il governo di centrodestra. O almeno così dice. Però il suo discorso al Colle è una demolizione assoluta di Salvini e del salvinismo. Descrive un centrodestra che è l’opposto del sovranismo modello Carroccio e viceversa è fortemente europeista, liberale, aperto, riformista. E poi c’è il testo scritto e quello non scritto e in quest’ultimo il Cavaliere dice: «Non vi riferisco i commenti sul governo uscente da parte di Junker e di Merkel».Cioè i due politici che Salvini detesta di più. Ma soprattutto alla fine dice una cosa importantissima Berlusconi. Che dev’essere frutto della lunga telefonata avuta con Fedele Confalonieri prima di salire al Colle. Il capo azienda Mediaset, che è un trattativista naturale, anche per il ruolo imprenditoriale che occupa, deve aver detto al Cavaliere una cosa del genere: «Silvio, va bene tutti i discorsi d’attacco al governo che nasce, ma mettiamo al sicuro le aziende, però».