Dante, il candidato della Lega con l'alloro in testa: «Questa Europa è un Inferno, diventi un Paradiso»

di Simone Canettieri

Lo slogan è diretto: «Questa Europa è un Inferno, facciamola diventare un Paradiso». Fin qui niente di strano se a pronunciarlo è un candidato della Lega alle elezioni del 26 maggio. Tutto diventa più simpatico se si va a vedere il manifesto di Dante Cattaneo, sindaco di Ceriano Laghetto in corsa alle Europee per il Carroccio nel colleggio del Nord-Ovest. Nel manifesto, che gira molto sui social, Dante si rifà al suo famoso omonimo anche nell'immagine con tanto di corona di alloro in testa, proprio come il sommo poeta.Che se fosse vivo forse commenterebbe: «Non ragioniam dilor, ma guarda e passa».