Al liceo Mameli, dove si recherà a votare, Mario Draghi andrà a cuor leggero. Infatti la sfida amministrativa lo riguarda come cittadino della Capitale mentre ai partiti, che lo sorreggono e non, spetta il compito di rafforzare o ricostruire alleanze e leadership in attesa delle elezioni politiche del 2023. D’altra parte l’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex presidente della Bce svolge anche questa funzione e il risultato di domani sera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati