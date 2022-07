Dl Aiuti, la Camera conferma la fiducia al governo con 410 sì

Dl Aiuti, il governo Draghi incassa la fiducia. L'aula della Camera ha infatti approvato la questione di fiducia posta dall'esecutivo sull'approvazione del Dl aiuti con 410 voti favorevoli e 49 contrari (un astenuto). Sì alla fiducia anche da M5S, all'indomani del colloquio a Palazzo Chigi tra il leader M5S, Giuseppe Conte, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del quale sono state poste condizioni politiche ribadite anche in sede di dichiarazione di voto, a Montecitorio.

Il voto finale sul provvedimento con le ulteriori misure dettate dalla crisi ucraina, stimate complessivamente in circa 26 miliardi, è programmato per lunedì prossimo alle 14. Il decreto legge passerà quindi all'esame del Senato (scade il 16 luglio). Il decreto legge dispone interventi in materia di energia (nel testo è confluito l'ultimo decreto Bollette), produttività delle imprese, attrazione degli investimenti e sostegni sociali.

