Di Maio e Grillo, pranzo insieme sui nodi del M5S: «Torneremo più forti di prima»

Oggi Luigi Di Maio ha incontrato Beppe Grillo a Bibbona, nella residenza estiva del fondatore del Movimento.Fonti del M5S fanno sapere che hanno pranzato insieme e discusso della riorganizzazione del Movimento. «Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S - aggiungono le fonti del movimento, riferendo il pensiero di Di Maio - tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese».Sul tavolo ci sono una serie di nodi non risolti: dall'organizzazione interna, passando per il ruolo delle minoranze che ruotano intorno a Roberto Fico, fino, e soprattutto, ai rapporti di forza con l'alleato Matteo Salvini.