La sicurezza sui luoghi del lavoro è un tema troppo importante, sul quale non ci si può dividere, occorre «lavorare tutti insieme». Suonano come una promessa, ma anche come un appello, le parole di Giorgia Meloni. Lunedì mattina il governo ascolterà i principali sindacati, i rappresentanti delle imprese e poi il Consiglio dei ministri varerà nuove norme. Tra queste ci potrebbe essere l’estensione delle regole per gli appalti pubblici anche a quelli privati. È una delle richieste dei sindacati. «Io sono d‘accordo su questo, sopra una determinata soglia, poi lo stiamo approfondendo, ma è un titolo che mi convince» ha detto Meloni in trasferta a Cagliari, rispondendo alle sollecitazioni di alcuni esponenti della Cgil . L’equiparazione delle regole potrebbe scattare per lavori privati oltre un milione di euro.

Crollo nel cantiere del supermercato di Firenze, trovato il corpo del quinto operaio

La stretta

Le intenzioni del governo sono quelle di dare il via libera a un provvedimento organico. Tra le misure allo studio figura l’esclusione dagli appalti da due a cinque anni per le imprese che viola no gravemente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro . Nel caso di accertate irregolarità si rischia la sospensione e la decadenza dai benefici fiscali e contributivi . Aumenteranno le ispezioni per scovare il lavoro nero nei cantieri, le attuali sanzioni amministrative saranno inasprite e torna la fattispecie penale in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita . Prevista inoltre una valutazione di congruità del costo della manodopera in relazione al costo dell‘intero appalto. Il provvedimento conterrà anche misure rivolte a favorire formazione e qualificazione delle imprese. Non è prevista l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, chiesto dai sindacati, ma che trova il disaccordo del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Non sarebbe un deterrente» dice. «Abbiamo l’esperienza dell’omicidio stradale: è stata aumentata a dismisura la pena, ma gli incidenti non sono affatto diminuiti, anzi sono aumentati» spiega. Si ragiona invece su una norma di coordinamento delle procure della Repubblica sulle attività di indagini. Intanto il pallottoliere della morte sul lavoro continua a girare. Anche ieri, mentre in tutta Italia si sono susseguite le manifestazioni di commemorazione dei cinque operai morti a Firenze di corredo alle due ore di sciopero proclamate da Cgil e Uil, altri lavoratori hanno perso la vita: un edile in Sicilia per il crollo di un muro di una casa in ristrutturazione e un collaudatore mentre testava una moto sulla pista della Porsche a Nardò in Puglia.

Gli infortuni