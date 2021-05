«Perdere Albertini e Bertolaso è una strategia suicida, con loro possiamo vincere». Salvini intende portare avanti l’ultimo pressing nei confronti dell’ex sindaco di Milano e dell’ex numero uno della Protezione civile ma entrambi sono ancora lontani dalla partita. Bertolaso a Roma non ne può più dei paletti, non ci sta a farsi logorare, se queste sono le condizioni non è disponibile neanche a trattare. Eppure un segnale, dopo giorni di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati