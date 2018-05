Berlusconi, la gaffe incredibile: «Scelgo lei». E il coordinatore di Fi: «È mia figlia...» Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima 'gaffe' di Silvio, leader di Forza Italia, ha il sapore della gag ed è avvenuta al termine di un comizio elettorale ad Aosta. Come sempre il Cavaliere rivolge una parola di troppo ad una donna, in questo caso una giovane ragazza, figlia del coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, che era sul palco con loro.Di fronte a un quadro realizzato da un'artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica che gli erano stati portati in regalo, l'ex premier ha detto di "preferire" la ragazza che glieli porgeva. Solo che la giovane è la figlia "Va beh, cosa c'entra" ha detto ridendo Berlusconi e la scenetta - ripresa da AostaOggi.tv - si è conclusa tra le risate della platea. "Sei un buongustaio" ha risposto Lattanzi e il cavaliere ha chiuso dicendo: "Cosa bisogna inventarsi per fare finta di essere ancora giovani".