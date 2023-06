Berlusconi, i funerali di Stato. Da Renzi e Schlein a Calenda e ai campioni del suo Milan: chi ci sarà (e chi no, come Conte). Due maxischermi in piazza Duomo

Silvio Berlusconi, domani pomeriggio i funerali di Stato al Duomo di Milano alla presenza del capo dello Stato e delle massime cariche della Repubblica. L'ipotesi allo studio del comitato per l'ordine e la sicurezza è di allestire due accessi per le autorità, entrambi sul lato sud della cattedrale: uno da piazza Diaz e un altro, invece, da ex piazzetta Reale.

I funerali: chi ci sarà e chi no

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo al gran completo - dalla premier Giorgia Meloni ai ministri e sottosegretari - volti noti dell'opposizione, il gotha dell'imprenditoria italiana e dall'alta finanza, i sindaci azzurri in massa, mentre salta all'ultimo, a causa del grave lutto che lo ha colpito, la presenza di Romano Prodi, l'avversario di sempre che oggi ha perso improvvisamente la moglie Flavia Franzoni. Dai leader dell'altra metà di campo per ora poche conferme: Carlo Calenda e Matteo Renzi ci saranno, Giuseppe Conte no, mentre è notizia di questi minuti che sarà presente la segretaria dem Elly Schlein. Restano invece "coperti", al momento, i nomi delle presenze internazionali in arrivo nelle prossime ore a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, domani in Duomo alle 15: dovrebbe esserci il premier ungherese Viktor Orban e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed, ma anche altri leader tra le 2.000 personalità presenti nonché ministri degli esteri di nazioni amiche. Nelle file della cattedrale di Milano ci sarà inoltre Manfred Weber, presidente del Ppe, ovvero la "casa" europea di Fi, mentre consoli e ambasciatori arriveranno da ogni parte del mondo. Attese, inoltre, le vecchie glorie del Milan del Cavaliere, a partire da Franco Baresi, che è già stato alla camera ardente del fondatore di Forza Italia in qualità di vicepresidente del Milan e di amico storico dell'ex premier. Della nuova stagione calcistica dei rossoneri saranno presenti il presidente Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani; immancabile poi la squadra del Monza e i vertici del club, ultimo sogno calcistico del Cav. Si raccoglieranno in Duomo - dove le misure di sicurezza saranno imponenti - i volti noti di Mediaset ma anche della tv pubblica, come i ministri ancora in vita dei 4 governi Berlusconi: «Faranno in modo di esserci tutti», assicura chi è in prima linea nell'organizzazione di esequie destinate a restare alla storia.

Le istituzioni Ue

Per ora l'unica presenza certa a livello Ue è quella del commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. Domani a Milano Gentiloni ci sarà: è un ex ministro degli Esteri ed ex presidente del Consiglio, ma stamani è stato chiarito che domani rappresenterà la Commissione ai funerali di Stato, per decisione di Ursula von der Leyen, che è impegnata in una missione di più giorni in America Latina (ieri è stata in Brasile, oggi è in Argentina). Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, invece, non ci sarà, dice all'Adnkronos una fonte Ue. Il messaggio via social arrivato ieri pomeriggio dall'Europa Building era piuttosto stringato: oltre alle condoglianze alla famiglia e agli amici, il politico belga, che è un liberale, si limitava a ricordare che Berlusconi aveva fatto parte dell'istituzione che riunisce i capi di Stato e di governo Ue per circa nove anni.

Domani comunque Michel ha in agenda un incontro con il premier georgiano Irakli Garibashvili, alle 12.30. Ancora non è chiaro se nel Duomo di Milano saranno rappresentati, ed eventualmente in che forma, il Parlamento Europeo, nelle cui Aule Berlusconi ha seduto per due volte, e il Consiglio, che riunisce i Paesi membri a livello ministeriale. Sarà presente anche il Presidente del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal Gonfalone della Regione. Nell'occasione, le bandiere delle sedi regionali saranno poste a mezz'asta per il lutto nazionale.

I due maxischermi

Saranno due i maxischermi posizionati inGli schermi stanno venendo montati in questo momento alla destra e alla sinistra della piazza, che - a quanto si apprende a margine del sopralluogo in corso - verrà transennata a partire dalle 10 di domani mattina. Il feretro del presidente di Forza Italia sosterà sul sagrato della cattedrale, prima di entrare nel Duomo, dove le 2.000 persone ammesse faranno il loro ingresso tra le 14.30 e le 15.