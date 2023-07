Berlusconi, la lettera ai figli: «Sto andando al San Raffaele, potrei non tornare: tanto amore a tutti voi»

Nessuno dei suoi figli avrà il controllo solitario di Fininvest. Silvio Berlusconi ha deciso così prima di morire e lo ha messo nero su bianco nel suo testamento. Ha anche deciso di scrivere un brevissimo messaggio ai figli quando stava andando in ospedale al San Raffaele lo scorso gennaio.

Il racconto degli ultimi giorni di Berlusconi ha rivelato anche che prima dell'ultimo ingresso in ospedale il Cav abbia chiesto esplicitamente al suo autista di fare un giro nella sua Milano 2 per poterla vedere un'ultima volta. Anche da questo dettaglio si indovina un Berlusconi molto provato e stanco. Consapevole del suo precario stato di salute. L'ultimo giro nel quartiere, una foto con un ragazzino che lo ha riconosciuto e poi di nuovo in ospedale.

Il messaggio di Berlusconi ai figli mentre andava in ospedale: «Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue»

«Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue», scrive indicando le donazioni al fratello, a Fascina e a Dell'Utri.

Il saluto finale nel testamento è per tutti lo stesso, semplice e conciso. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà». Così Berlusconi ha scritto nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri «per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me». Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta "Ai miei figli" contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quidicina di righe.

Berlusconi, il testamento: 100 milioni a Marta Fascina e al fratello Paolo. A Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest. La lettera scritta a mano: «Tanto amore per voi»

Nessun figlio, dunque, deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso. Marina e Pier Silvio, insieme detengono la maggioranza, cioè il 53% (prima avevano il 7%). Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge.