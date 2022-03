Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina: arrivano gli invitati al non matrimonio a Villa Gernetti (Pier Silvio non c'è)

È una festa di fidanzamento o un "non matrimonio"? Tutti le chiamano ormai le "nozze non nozze", ma c'è chi le ha ribattezzate il "Marta day", per la tenacia con cui Marta Fascina, la compagna da oltre due anni di Silvio Berlusconi, ha voluto difendere il suo grande giorno, anche se dalla solennità del matrimonio si è passati a una più semplice e meno impegnativa, anche giuridicamente parlando, festa d'amore.

Nel pranzo che si tiene oggi a Villa Gernetto, per il party all'americana senza cerimonia di 'Silvio e Marta', oggetto di polemiche e imbarazzo dentro Fi, visto la concomitanza con la tragica guerra in Ucraina, sono previsti 50, al massimo 60 invitati. Solo parenti e amici più cari, nessuno politico. «Per non offendere nessuno», dicono ad Arcore, dove viene assicurato che «tutto sarà fatto all'insegna della sobrietà, anche in segno di rispetto per quanto sta accadendo in Ucraina».

Completo di Armani blu con un mughetto all'occhiello per il Cavaliere, mentre Marta Fascina indossa un abito bianco in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, oltre ad un ampio strascico bianco creato dallo stilista Antonio Riva. Di mughetto anche il bouquet, in pendant con l'occhiello di Berlusconi.

Non è prevista alcuna copertura mediatica. Niente servizio fotografico neanche sui settimanali di famiglia. Ma, come sempre capita in questi casi, alla fine sui social qualcosa uscirà. Si accettano scommesse. Della famiglia del Cav ci sarà il fratello Paolo. Attesi i cinque figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi tranne Pier Silvio.

I rumors davano già in dubbi la presenza di Pier Silvio e Eleonora, ma riferiscono fonti azzurre, tutta la famiglia si ritroverà unita a festeggiare. Non mancheranno gli amici storici del leader forzista, come Fedele Confalonieri, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, immortalato quest'ultimo di recente proprio a fianco di Berlusconi e la sua fidanzata mentre assisteva a due partite in casa del Monza calcio.

Gli azzurri si conteranno sulle dita delle mano: il numero due di Fi Antonio Tajani, i due capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini, la senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale dei rapporti con gli alleati del centrodestra e presenza fissa ad Arcore. Il rinfresco sarà curato dal catering stellato di Bergamo da Vittorio gestito dalla famiglia Cerea, ma non si conoscono i dettagli del menu e della torta.

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano con il contagocce non dovrebbe esserci lo scambio di fedi e nessun officiante. Nulla si sa della colonna sonora del party: ci sarà la chitarra e la voce di Mariano Apicella? Chissà. Berlusconi già avrebbe regalato come pegno d'amore alla fidanzata un anello solitario da capogiro, con tradizionale diamante. Mentre Fascina avrebbe donato al suo uomo un calco delle sue mani intrecciate a quelle del compagno, come testimonianza di un amore che non muore mai (il gesso sarebbe stato realizzato a Napoli). Dai vertici di Forza Italia, riferiscono, arriverà un regalo di gruppo.