Carige, per Di Maio è "nazionalizzazione": la parola che non piace alla Lega

di Mario Ajello

Nazionalizzazione: torna la parola che a molti leghisti non piace. "Non siamo mica in Unione Sovietica!", è il mood nel Carroccio. Ma di nazionalizzazione, per la banca Carige ma la tentazione è estendibile, parla Luigi Di Maio e i grillini certo statalismo lo hanno sempre apprezzato. E comunque: "Quello di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione", assicura il capo M5S. Ma "nazionalizzazione" è parola che fa orrore al governatore della Liguria, il forzista Giovanni Toti: "Non è questa la strada da seguire. E continuo a ritenere che economia e Stato siano separati. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo proprio in disaccordo. Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie gambe". Sul punto è intervenuto anche Pietro Modiano che assicura: "Nazionalizzazione non è sul tavolo, non è necessaria". Per Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista a Palazzo Chigi, quella della nazionalizzazione è un'ipotesi concreta: "Lo vedremo esattamente tra due, tre, quattro, cinque settimane. Nel decreto legge, nella seconda parte, c'è scritto che la ricapitalizzazione precauzionale passa attraverso altri organismi, Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Quindi non dipende solo da noi". Nazionalizzare piace insomma soprattutto ai 5 stelle. Per altri è un ritorno indietro. Ma la parola a lungo considerata tabù, nei decenni in cui almeno retoricamente andava di moda anche a sinistra la rivoluzione liberale, è tornata. E affascina e spaventa.