Chi è Anna Maria Bernini, la candidata alla presidenza del Senato votata dalla Lega

Figlia del giurista e politico Giorgio Bernini, la senatrice Anna Maria Bernini è nata il 17 agosto 1965 a Bologna. Laureata con lode in Giurisprudenza, ha insegnato Diritto Pubblico Comparato ed è un avvocato civilista e amministrativista. Nella sua attività di legale ha difeso le cause di Luciano Pavarotti e della moglie Nicoletta Mantovani.Da dicembre 2011 è vedova di Luciano Bovicelli, scomparso a 76 anni: era uno dei ginecologi più apprezzati in Italia.Tra i soci promotori della Fondazione Farefuturo, fondata da Gianfranco Fini e Adolfo Urso, inizia la sua carriera politica nel 2008 quando viene eletta alla Camera tra le file del Popolo della Libertà, in quota Alleanza Nazionale. Due anni dopo si candida, a capo di una coalizione di centrodestra, a presidente della Regione Emilia-Romagna ma raccoglie solo il 36% e viene sconfitta dal democratico Vasco Errani. Nel 2011 diventa, per pochi mesi, Ministro per le Politiche Europee del IV governo Berlusconi.Con le elezioni politiche del 2018 è candidata per Forza Italia al Senato come capolista sia nel collegio plurinominale Lazio 1 dove è stata eletta senatrice.