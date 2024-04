Anita Maurodinoia, chi è l'assessora regionale pugliese che si è dimessa dopo le accuse di corruzione a Bari

Ha rassegnato le dimissioni l'assessora ai trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia.

Bari, si dimette l'assessora Maurodinoia indagata. Arrestati il marito e il sindaco di Triggiano. «Voti comprati per 50 euro»

Chi è Anita Maurodinoia

Anita Maurodinoia è nata ad Hamilton, in Canada il 26 settembre 1975. Laureata in relazioni internazionali per lo sviluppo economico, scienze economiche ed economia aziendale, è iscritta all'albo dei promotori finanziari ed è professoressa a contratto di economia politica.

Nel 2009 è stata eletta al consiglio provinciale di Bari e ha rivestito il ruolo di vice presidente del consiglio fino al 2014. Eletta al consiglio comunale di Triggiano, dal 2011 al 2014 ha svolto il ruolo di capogruppo consiliare. Nel 2014 è stata eletta al consiglio comunale di Bari e confermata nel 2019, prima delle dimissioni presentate nel dicembre 2020. Nel 2014 è stata anche eletta al consiglio della città metropolitana di Bari e confermata nel 2019, dimessasi nel dicembre 2020. Da marzo 2020 è stata nominata consigliere delegato della città metropolitana di Bar con deleghe alla polizia metropolitana, protezione bivile e personale fino alle dimissioni del dicembre 2020. Componente del consiglio nazionale Anci da ottobre 2017 a novembre 2019.

In consiglio regionale in Puglia dal 2018, è stata componente della seconda commissione (Affari Generali) e della sesta commissione (politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale). Confermata alle elezioni Regionali del 2020, fino alle dimissioni di oggi è stata assessora ai trasporti e alla mobilità sostenibile.