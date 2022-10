Modena, sgombero pacifico del rave party: i partecipanti lasciano l'area e la ripuliscono. Salvini: «Finita la pacchia»

Rave a Modena, via allo sgombero: con le prime luci del mattino le forze dell'ordine sono intervenute nel capannone abbandonato dove da sabato sera si tiene il Rave Party Witchtek, a due passi dall'uscita dell'autostrada, a Modena. I partecipanti dalle 10.30 hanno cominciato a lasciare l'edificio, definito «pericolante» secondo le forze dell'ordine che hanno dato il via alla trattativa. Molti si sono già riversati in autostrada con i loro mezzi. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa si sono avvicinate all'edificio senza entrare all'interno mentre un funzionario ha detto al megafono: «Non siamo qui per voi e non entreremo, l'edificio è sotto sequestro perché pericolante, dovete andarvene». Dopo un primo momento di tensioni, ma senza scontri, i partecipanti al party hanno iniziato a lasciare l'edificio. Dentro stanno smontando le casse. Continua a svuotarsi il capannone. All'interno dell'edificio decine di persone ripuliscono l'area preparandosi ad andarsene, mentre pile di sacchetti di spazzatura sono ammassati alle colonne e i cani abbaiano al guinzaglio dei loro padroni, ancora per poco accampati su sgabelli e materassi subito fuori il capannone. Il tutto si svolge alla presenza delle forze dell'ordine che continuano a pattugliare la zona e in un'atmosfera tranquilla. La musica continua a suonare, a basso volume, da qualche camper e vettura. In prossimità dell'edificio, è stato anche allestito un ospedale da campo per eventuali necessità di primo soccorso. L'operazione dovrebbe concludersi nel giro di qualche ora.

Lo sgombero in mattinata

Il numero di pattuglie a presidio dell'area è aumentato dalla mattinata, poi è cominciata la trattattiva. All'interno stamattina c'era chi ballava tra le luci al neon e chi si riposava dentro tende e camper parcheggiati nel capannone. Tutti o quasi indossavano travestimenti di Halloween. C'erano anche alcuni stand improvvisati che promettevano pizze fritte e street food. All'esterno, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, con unità antisommossa e blindati in aumento.

Per ragioni di sicurezza nella notte tra sabato e domenica erano state chiuse le uscite autostradali - via Marino, dove si trova il capannone, è a due passi dal casello di Modena Nord - e per tutta la domenica la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine, polizia e carabinieri e un elicottero ha sorvolato l'area, ormai divenuta un accampamento di tende e camper all'esterno dell'ex deposito agricolo, mentre all'interno sono proseguiti musica e balli per circa 3.500 persone.

Già ieri mattina il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva indicato la linea dura, dando mandato al prefetto di far liberare l'area e per studiare le misure da intraprendere si è riunito il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Modena Alessandra Camporota. Il proprietario dello stabile, un privato, ieri aveva sporto denuncia contro l'occupazione abusiva. Il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, aveva chiesto di «garantire nei tempi più rapidi possibili il ripristino della legalità, tutelando l'ordine pubblico e l'incolumità di tutte le persone »agendo senza forzature«, quindi, ma con determinazione e continuità».

SALVINI - «Modena, sgombero e sequestri in corso al rave party. Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. E' finita la pacchia». È quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini che su Facebook posta un video con la diretta sul rave party.

NIENTE SCONTRI - «Abbiamo reagito nella maniera giusta, nessuno ha alzato le mani, non vogliamo lo scontro». E' il commento a freddo di Chiara, una delle partecipanti al rave party. Verso le 10,30 del mattino l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dialogato con i partecipanti senza entrare nell'immobile definito «pericolante, insicuro e per questo sotto sequestro». Dopo l'intervento, alcuni dei partecipanti si sono fermati a parlare con i giornalisti e hanno spiegato le loro ragioni: «Veniamo qui solo per fare festa, ma non diamo fastidio a nessuno», ha detto un ragazzo, spiegando che «il problema non è l'occupazione di un immobile in disuso, ma il fatto che sia in disuso e inutilizzato, come succede anche per tanti appartamenti sfitti». «E la droga che notoriamente circola ai rave party?», ha chiesto una cronista. «La droga c'è dappertutto, non solo ai rave», ha risposto Chiara dopo aver mostrato ai giornalisti gli arrosticini che aveva portato dall'Abruzzo per l'occasione. «Chi si vuole drogare si droga qui come a casa sua, il problema è che in Italia non ci sono vere politiche di sostegno per i tossicodipendenti. I Sert sono solo strutture di mantenimento, ma se vuoi davvero curarti devi andare nel privato». «Noi siamo contro le discriminazioni e la repressione», hanno detto altri partecipanti interrogati se dietro questo tipo di feste ci sia anche una connotazione politica. «Ma non siamo contro il governo e non abbiamo una matrice politica, anche se non ci piace la strada repressiva che si sta prendendo. Molti qui sono anarchici». Diverse critiche sono state rivolte anche all'intervento delle forze dell'ordine alla Sapienza di Roma nei confronti degli studenti.

Piantedosi, la nuova stretta anti rave: si punta alla confisca di auto e strumenti per l'amplificazione

Modena, in migliaia al rave party di Halloween. Linea dura del governo: ordinato lo sgombero

LE PULIZIE - «Giusto farlo. La spazzatura come l'abbiamo portata, ce la riportiamo a casa». A parlare sono due dei partecipanti, mentre si apprestano a lasciare il capannone in disuso di via Marino, dopo l'intervento, senza scontri, delle forze dell'ordine. C'è chi si riposa al sole, chi approfitta di un banchetto improvvisato per bere e mangiare qualcosa, e chi, con minuzia, ripulisce l'area dove ha passato la notte a far festa. Con guanti in lattice e mascherine, raccolgono e gettano nei sacchi della spazzatura il maggior numero possibile di lattine, bottiglie vuote, cartacce e rifiuti vari, che abbondano sia dentro che fuori l'edificio. «Abbiamo anche il sapone», si vanta qualcuno. «Sono stati giorni di autogestione - ha concluso un'altra ragazza - come trovi il posto lo lasci».