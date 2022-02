Meteo weekend, freddo e neve a bassa quota in Italia: ecco le previsioni per il 22 e 23 gennaio

Il tiepido sole che ha scaldato l'Italia nella settimana che sta volgendo il termine, presto lascerà spazio alle correnti artiche che minacciano un nuovo crollo delle temperature. Il weekend in arrivo minaccia di essere all'insegna del freddo. Il fronte di matrice artica che sta transitando sull'Italia coinvolgerà soprattutto le regioni centro-meridionali.

APPROFONDIMENTI MALTEMPO Stati Uniti nella morsa del gelo: allerta meteo per 80 milioni di... ITALIA Caldo anomalo, sbocciano le mimose con 2 mesi di anticipo NEVE Maltempo, allerta arancione in Puglia e neve al Sud: l'allerta...

L'anticiclone che aveva scaldato il Paese negli ultimi giorni, rimarrà posizionato con il suo centro sull'Europa nordoccidentale, tra Regno Unito e Francia settentrionale, e continuerà a convogliare fronti di matrice artica verso la Russia e i Balcani, fa sapere "3B Meteo". L'Italia si troverà nella zona di confine, con qualche nota instabile e neve anche a quote molto basse. Discorso diverso per le temperature, destinate ad abbassarsi un po' dappertutto.

Meteo weekend, torna il freddo

Sabato 22 gennaio - Piogge soprattutto in Sicilia, e la sera sulla Puglia, tra Murge e Salento. Nulla di fatto sul resto d'Italia, dove prevarrà l'azione stabilizzante dell'alta pressione, con tempo più soleggiato. Le temperature scenderanno un po' dappertutto nei valori minimi, nei massimi anche al Sud, dove si porteranno su valori decisamente inferiori alle medie, accompagnate da sostenute raffiche di vento settentrionale tra basso Adriatico e Ionio.

Domenica 23 gennaio - Soleggiato o poco nuvoloso al Nord, poco o parzialmente nuvoloso e asciutto anche al Centro ed in Sardegna con alcuni annuvolamenti in più sul versante adriatico, specie la sera in Abruzzo. Maggior variabilità sulle regioni meridionali con qualche debole pioggia inizialmente su Salento, Basilicata e Calabria e con deboli nevicate possibili sui rilievi lucani dai 700m. In serata tende a peggiorare sul basso Adriatico per il sopraggiungere di un nuovo impulso freddo balcanico con nubi in aumento tra Molise e Puglia associate a qualche pioggia o debole nevicata dai 900m.