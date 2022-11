Meteo, ponte Ognissanti: addio novembrata, arriva la pioggia 1 e 2 novembre. Ecco dove ci sarà maltempo

Pioggia in arrivo per il ponte dell'1 e del 2 novembre. Quest'anno il ponte lungo di Ognissanti, ( poiché anticipato dal weekend di halloween) nonostante il caldo fuori stagione, sarà accompagnato da precipitazioni sparse su tutto il Paese. In tanti sono già partiti durante il weekend appena trascorso, altri invece si metteranno in viaggio questa sera. In tutto sono stati previsti ben 10 milioni di italiani in movimento per questi pochi giorni di vacanza. Vediamo quali saranno le zon che verrano maggiormente colpite dalle pioggie.

Spiagge pontine strapiene: bagno nel mare di ottobre

Meteo di domani, pioggia tra Ognissanti e 2 novembre: ecco dove

Martedì 1 novembre a Nord il cielo sarà parecchio ombrato, in particolare nella zona Nordovest ci sarà pioggia, di più sulle zone alpine, dove ci sarà anche un leggero calo delle temperature, con massime tra i 18° e i 23°C. Al centro le giornate resteranno soleggiate salvo piccoli banchi di nebbia nell vallate, verso l'orario del tramonto nubi in aumento in Toscana con piogge sparse, restano invece stabili le temperature, massime tra i 22° e 25°C. Per quanto riguarda il Sud, cielo sereno o poco nuvoloso, anche qui temperature stabili, massime tra 22° e i 24°C.

Mercoledì 2 novembre nelle zone settentrionali il cielo sarà nuvoloso e irregolare in Liguria. In Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna saranno invece colpite da qualche precipitazione sparsa. Temperature molto simili al giorno prima, massime tra i 19° e 22°C. Nel Centro del Paese piogge nella parte nord della Toscana, previste anche sul resto della costa tirrenica fino al Lazio, con massime tra i 21° e 23°C. Ancora tempo stabile al Sud, cielo poco nuvoloso con addensamenti serali in arrivo sulla costa tirrenica. Temperature poco variate, massime tra i 22° e i 25°C.

Meteo, l'inverno arriverà solo a gennaio: caldo per altri due mesi, poi piogge a dicembre