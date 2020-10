Allerta meteo: 11 dispersi in Piemonte, morto un vigile del fuoco. Pioggia record, due vittime in Francia

GLI INTERVENTI

Sei persone in un camper sono stati salvate dall'elicottero dei vigili del fuoco Drago 55 a Vercelli. Il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in campo da cross nella zona a Est della città, era stato sommerso dall'esondazione del Sesia. All'alba l'operazione di soccorso, svolta in condizioni meteo proibitive. È dal pomeriggio di ieri che il maltempo sta interessando gran parte del Piemonte e in particolare le province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania. Le squadre di vigili del fuoco hanno svolto finora 130 interventi per smottamenti , allagamenti diffusi e danni d'acqua in genere. Nel cuneese chiuso il tunnel di Col di Tenda a causa di una frana, un italiano risulterebbe disperso dopo essere stato travolto dalle acque di un torrente: in corso le ricerche svolte da vigili del fuoco francesi e italiani. Un disperso anche a Varallo (Vc), lungo la S.P.105, dove una vettura è precipitata nelle acque del fiume Sesia a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale. A Limone Piemonte, Ormea e Garessio diverse abitazioni sono state sgomberate per l'esondazione di corsi d'acqua.

VERBANO

Mezza provincia del Verbano Cusio Ossola è allagata, e senza energia elettrica, dalle 3 di questa notte a causa della violenta ondata di maltempo che sta interessando il Nord Ovest. Due persone sono state sgombrate a Migiandone, frazione di Ornavasso, per l'esondazione del fiume Toce. Sempre a Migiandone due frazioni sono isolate. Interrotta la statale 33 del Sempione per caduta piante, sono bloccate anche la strada Re-Dissimo, la Prestinone-Craveggia in valle Vigezzo. In valle Formazza allerta perché si è mossa la frana che sovrasta la frazione di Valdo. Allagamenti a Ornavasso e Verbania. Nel Cusio interrotta la strada della valle Strona. Un metro di acqua ha allago la piazza principale di Mergozzo. Frane, in territorio svizzero, anche sulla strada che da Vigezzo va verso Locarno.

LA CIRCOLAZIONE

A causa del maltempo che in queste ore sta interessando il Piemonte, dalle 8 la circolazione ferroviaria sulla Totino-Milano è sospesa fra Vercelli e Novara, a seguito segnalazione della probabile prossima esondazione del fiume Sesia. Tecnici di Rfi sul posto per monitorare la situazione. Regolare l'Alta Velocità mentre compatibilmente con la circolabilità sulle strade Trenitalia sta attivando un servizio sostituito con bus.