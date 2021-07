Incidente sull'A14, due morti e un ferito grave. Il tamponamento tra camion, auto e moto in coda per un cantiere. Autostrada chiusa

Schianto letale. Due morti e un ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sull'A14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, al chilometro 303, a ridosso di un cantiere, nella corsia nord. Un tratto dell'autostrada, tra Marche e Abruzzo, tra la Val Vibrata (Teramo) e Grottammare (Ascoli Piceno) è rimasto chiuso per diverse ore. Si sono creati fino a 15 chilometri di coda, con Autostrade per l'Italia che ha deciso di distribuire acqua e generi di conforto. Traffico dirottato sulla statale 16, con San Benedetto del Tronto che si è intasata, piombando nel caos.

Roma, maxi incidente tra 3 auto su via Aurelia: muore uomo di 58 anni, due feriti gravi

Incidente sull'A14, schianto fra tre tir

Tre i tir che si sono scontrati, in un tamponamento a catena. Uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco, andando completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanze e due elicotteri, polizia stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Aspi. Gli autotrasportatori deceduti sono Carlo Bartolomei, 55 anni, di Iesi (Ancona), e Mario Miani, 56 anni, originario di Cepagatti (Pescara), che trasportava trote vive. Quest'ultimo si è schiantato contro il tir guidato da Bartolomei, che già era in fiamme perché era finito contro il camion che lo precedeva. Indagini in corso e mezzi sequestrati.

​Puglia, muoiono madre e figlio in un incidente tra Putignano e Gioia del Colle