Comunali, a Capraia Isola (Livorno) sindaco eletto per 1 voto: la uscente Marida Bessi perde 146 a 147

Ogni singolo voto conta: non è solo un modo di dire. La prova lampante è il caso avvenuto in Toscana per le elezioni comunali. Nel comune di Capraia Isola (Livorno), 268 votanti, affluenza del 73,76% (superiore di un punto alla precedente tornata amministrativa) la sindaca uscente Marida Bessi, appoggiata dalla lista civica Progetto Capraia ha perso per un voto, 146 a 147 la sfida contro Lorenzo Renzi della lista civica Obiettivo Capraia che diventa il nuovo primo cittadino.

«Avrei preferito perdere di 30 voti - ha commentato l'ex sindaca Bessi - ho perso di un solo voto dopo anni di tanto lavoro per l'isola di Capraia in cui abbiamo realizzato tante cose.

Sarò all'opposizione, come già mi è capitato in passato, dato che io a Capraia vi abito, ci vivo e non sono certo di passaggio».