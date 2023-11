Ragazzine violentate a Reggio Calabria, quattro arresti e sedici indagati (tra cui quattro minori)

La Polizia di Stato di Palmi, alle prime ore di oggi, a Seminara (RC) ed in altre città del nord Italia, ha dato esecuzione all'ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere per 3 persone e della misura degli arresti domiciliari per una al momento irreperibile, indiziate di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro.

L'operazione

La misura cautelare è stata emessa lo scorso 31 ottobre dal GIP presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi - diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti. I 18 decreti di perquisizione sono stati eseguiti con l'ausilio del personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, dei Commissariati Distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile. Alle ore 10.30, presso la sala Nicola Calipari della Questura, si terrà una conferenza stampa al riguardo con la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi.