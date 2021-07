Ci sono oltre cinquecento ragazzi italiani bloccati in vari Paesi europei perché positivi o semplicemente costretti alla quarantena poiché sono stati in contatto con amici contagiati. Il numero è destinato a crescere perché da luglio decine di migliaia sono partiti per Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Una minoranza dei giovani italiani in viaggio è vaccinata e dunque ha il Green pass, può spostarsi senza tampone antigenico. Ma la stragrande...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati