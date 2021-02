Chiamavano per prenotare il vaccino, ma non sapevano che al telefono c'era un hacker. Che chiedeva i dati delle carte di credito. Un truffa scoperta in tempo, fortunatamente. Una linea diretta istituita per aiutare le persone nella pianificazione della vaccinazione contro il Covid-19 di Allegheny County in Pennsylvania «è stata parzialmente compromessa», hanno fatto sapere i funzionari della contea. Il servizio è stato aperto giovedì a mezzogiorno per aiutare i residenti di età pari o superiore a 65 anni che non hanno accesso a Internet o necessitano di ulteriore assistenza, ha raccontato la CNN. La contea ospita Pittsburgh, la seconda città più popolosa dello stato.

A un certo punto «a metà pomeriggio», il dipartimento della sanità della contea si è reso conto che un hacker stava intercettando i chiamanti e li deviava dalla linea di assistenza senza che loro lo sapessero. «Non sappiamo quale operatore sia stato coinvolto o su quanti chiamanti abbia avuto un impatto. Il problema è stato risolto», hanno spiegato le forze dell'ordine locali.

At some point "mid-afternoon," the health department in Pennsylvania's Allegheny County and the 2-1-1 service became aware a hacker was intercepting callers and diverting them away from a hotline helping with scheduling Covid-19 vaccination appointments https://t.co/UK4BtBuyqq — CNN (@CNN) February 5, 2021

Alcuni residenti hanno detto che quando hanno chiamato, la persona dall'altra parte della linea ha chiesto loro i dati della carta di credito. La contea di Allegheny non ha confermato la natura delle presunte chiamate dell'hacker, ma ha ordinato ai truffati di contattare l'FBI. «Un Navigator 2-1-1 non chiederà mai informazioni finanziarie personali come numeri di carte di credito o chiederà di inviare denaro prima di fissare un appuntamento», si legge in un comunicato. L'FBI non ha confermato né negato l'esistenza di un'indagine.

Man mano che il vaccino Covid-19 diventa disponibile, i truffatori stanno inevitabilmente approfittando della situazione, sfruttando le informazioni personali che vengano esposte (anche sui social). «Rimanere vigili e informati è il modo migliore per impedire ai truffatori di accedere ai tuoi soldi o alle tue informazioni private. E fai la vaccinazione solo nei siti di vaccinazione autorizzati», hanno detto le autorità, rivolgendosi soprattutto agli anziani.

