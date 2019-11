Urla «Gobbi di m***a» al pub durante la partita della Juve: spalla rotta e 30 giorni di prognosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urla «di m***a» al pub durante la partita dellae finisce incon la spalla rotta. L’aggressore viene denunciato. Potrebbe sembrare una storia dama di oltre manica c’è ben poco perché tutto è successo in viale Trieste, a, la sera di martedì, proprio mentre si giocava. Il locale in questione è un ritrovo per tifosi della vecchia signora e un 55enne ha pensato male di affacciarsi per sfottere. «Brutti Gobbi di m***a».E ancora giù altri insulti tra parolacce e improperi. Ma a qualcuno quegli insulti non sono andati giù.Così un uomo di 45 anni è uscito per seguirlo. Gli ha chiesto conto di quanto avesse detto e ne è nata una discussione molto animata. Da dentro il locale alcuni presenti hanno seguito attentamente la scena finché il 45enne, stando al racconto di alcuni testimoni , lo ha colpito al volto.L’uomo è caduto a peso morto riportando un brutto colpo alla spalla per la caduta e un taglio al labbro. I carabinieri lo hanno portato in pronto soccorso dove i medici gli hanno refertato la rottura della spalla dovuta alla caduta. Oltre al labbro tagliato per il colpo ricevuto. L’uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni, mentre per il 45enne è scattata in automatico la denuncia per