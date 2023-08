Milano, atterraggio d'emergenza dopo le pesanti turbolenze: 11 feriti. I passeggeri: «Cabina imbrattata di sangue»

Paura e ripercussioni per i passeggeri per una forte turbolenza su un volo Delta 175 da Milano ad Atlanta: 11 fra passeggeri e assistenti di volo sono stati ricoverati in ospedale, dopo l'atterraggio del jet bimotore Airbus 350-900 negli Usa, secondo quanto ha reso noto la compagnia aerea statunitense.

Il velivolo, che ha 292 posti ed è tra i più avanzati in servizio, ha affrontato "una severa turbolenza" a circa 60 chilometri dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta mentre era in fase di discesa verso lo scalo. Un volo travagliato: era decollato con quasi tre ore di ritardo rispetto alle 11.55 di ieri previste e "scosso" da una prima turbolenza già mentre si trovava sui cieli d'Europa.

Una coppia di passeggeri ha raccontato a Fox 5 di avere visto una dozzina di infortunati, quasi tutti feriti alla testa. In ospedale anche due assitenti di volo: «La cabina era imbrattata di sangue e per due ore siamo stati trattenuti a bordo per dare modo ai soccorritori di intervenire. Siamo così spaventati che abbiamo proseguito il viaggio in auto». Evidentemente la turbolenza è stata improvviva tanto da aver sorpreso i piloti e gli assistenti di volo: anche quest'ultimi, come molti passeggeri, non hanno fatto in tempo ad allacciare le cinture

Il pilota, considerato il gran numero di feriti, ha chiesto un atterraggio di emergenza per allertare ambulanze e medici sulla pista.

Nebbia dentro l'aereo in volo, paura tra i passeggeri. La compagnia: «Nessun pericolo, può succedere»

Severe turbulence hits Delta Air Lines Flight 175 from Milan to Atlanta, injuring 11 people — BNO News (@BNONews) August 30, 2023

Forte turbolenza in volo, 11 in ospedale

«I membri del Delta Care Team si sono mobilitati per assistere i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni», ha spiegato un portavoce.

Entrambi i grafici dal sito flightaware.com

Non è chiaro quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio siano rimaste ferite oltre alle 11 portate in ospedale, o quale sia l’entità delle ferite per i ricoverati in ospedale.