«Torno a casa e uccido mia moglie»: medici al pronto soccorso chiamano la polizia e lo fanno arrestare

«Adesso appena esco di qui torno a casa e uccido mia moglie». Ha proferito queste parole, indicando ai medici di un pronto soccorso dove si era recato, l'intenzione di assassinare la coniuge, un 33enne arrestato a Milano dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in mattinata, si è presentato all'ospedale S.Paolo dopo aver assunto un grosso quantitativo di farmaci. Sottoposto alle prime cure, ha avvisato i medici della sua intenzione omicida: «Ho avuto una lite con mia moglie e tornerò a casa per ucciderla».



I sanitari hanno quindi chiamato la polizia che è giunta in ospedale e ha fatto rintracciare la donna, nell'hinterland di Milano, che si è subito recata in una caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Gli agenti della Volante Ticinese, a quel punto, hanno proceduto al suo arresto, dato che la donna aveva segnalato vari pregressi episodi di maltrattamento.

