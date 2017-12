Paura sul bus, straniero molesta passeggeri e aggredisce poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del reparto volanti, sono intervenuti in largo Guido Mazzoni, sulla Tiburtina, per la segnalazione giunta al 112 di uno straniero che stava molestando gli utenti di un autobus. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati aggrediti, da un cittadino del Gambia di 27 anni.L’uomo è stato denunciato per resistenza e false attestazioni sulle generalità. Nel corso degli accertamenti, inoltre, il giovane è risultato avere a proprio carico un provvedimento di rintraccio per un ordine di custodia cautelare in carcere, per il quale è stato arrestato.