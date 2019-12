Terremoto in Campania, scossa 3.4: paura tra la gente. Chiuse scuole ed edifici pubblici

Clemente Mastella , d’intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, è stata disposta pochi minuti fa l’immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale. Torna a tremare il Sannio dopo le scosse del 25 novembre scorso. Benevento su ordinanza del sindaco, d’intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, è stata disposta pochi minuti fa l’immediataad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale.

Una fortedi terremoto questa mattina in provincia dialle 9.06, localizzata a San Leucio del Sannio.. Paura tra la popolazione. Subito dopo una seconda scossa di magnitudo 3.2. Sempre nella stessa zona nelalle ore 9.08 di lunedì 16 dicembre 2019.La scossa è stata avvertita anche aQui la gente ricorda ancora il terribile terremoto degli anni '80. Per il momento non si hanno notizie di feriti o danni alle abitazioni.