Paura a La Rustica, spari in strada: gambizzato giovane di 24 anni, è caccia all'aggressore

Ennesima gambizzazione in periferia. Questa mattina, prima delle 8, in zona La Rustica, un individuo ha estratto un pistola e da distanza ravvicinata ha fatto fuoco contro un cliente di un bar ferendolo alle gambe. La vittima, un romeno di 24 anni, è stato trasportato in ospedale. L’agguato finito nel sangue è accaduto sotto un portico che da accesso al ”Blu Bar” in via Achille Vertunni 97, uno stradone che s’inserisce in un dedalo di vie poco distante da via della Rustica. Sono state diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte dei cittadini alcuni dei quali si trovavano a fare colazione nel bar quando sono stati esplosi i colpi di pistola. Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha trasportato il ferito al policlinico Casilino.



Sono i carabinieri ad occuparsi del caso. Sembra che gli investigatori abbiano già acquisito qualche elemento utile all’indagine. L’uomo che ha sparato si sarebbe allontanato a bordo di un’auto. Il romeno ferito è stato sottoposto ad un intervento operatorio per bloccare l’emorragia e per l’estrazione dei proiettili. Indagano i carabinieri della stazione Tor Sapienza, della compagnia Montesacro e del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi.

