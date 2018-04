Monza, spara alla moglie in strada e la uccide: poi si costituisce

È morta ancor prima di arrivare in ospedale a Monza la donna di 35 anni ferita dal marito con alcuni colpi di pistola mentre camminava in strada a Bovisio Masciago (Monza), intorno alle 13 di oggi. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore non ha retto. Il marito subito dopo si è costituito ai carabinieri di Seveso



La donna stava camminando lungo il centralissimo Corso Italia, quando il marito è sceso da un'auto (probabilmente una Smart) e, estratta la pistola, avrebbe fatto fuoco in direzione della donna, per poi risalire in auto e andare a costituirsi dai carabinieri. È questa la dinamica del femminicidio avvenuto circa un'ora fa a Bovisio Masciago ricostruita secondo le prime testimonianze di chi era presente. Le testimonianze sono ora al vaglio dei carabinieri di Desio (Monza) cui spettano le indagini. La circolazione nella zona dell'aggressione è al momento interrotta per i rilievi di rito.

