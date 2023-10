Shiva, dalle case popolari al figlio in arrivo: chi è il rapper arrestato per tentato omicidio a Milano

È stato arrestato stamattina a Milano il rapper Shiva.

Accusato di aver ferito alle gambe con una pistola due ragazzi che lo avrebbero inizialmente aggredito lo scorso 11 luglio, il cantante sarebbe stato scoperto grazie all'analisi di numerosi filmati e all'acquisizione di dichiarazioni di testimoni.

Shiva, gli inizi

Nato a Legnano (Milano) il 27 agosto del 1999, Shiva - pseudonimo di Andrea Arrigoni - ha 24 anni. Per un breve periodo di tempo si trasferisce in Toscana, dove si avvicina al mondo della street art e della musica. Come si evince dalle sue canzoni, l'adolescenza nelle case popolari di Corsico, nell’hinterland milanese, lo influenzerà molto, tanto da caratterizzare moltissimi suoi singoli. A soli 15 anni entra nel mondo della musica, pubblicando il suo primo EP «La via del guerriero». Un anno dopo, nel 2015, pubblica il suo primo video autoprodotto del brano «Cotard Delusion» e firma il contratto con l'etichetta discografica romana «Honiro Label». Nel 2017 esce il suo primo album «Tempo anima», seguito dalla collaborazione con Mostro nell'album «Ogni maledetto giorno», con la canzone «Amore sporco». Nel marzo del 2018 pubblica il secondo album, «Solo». Il successo arriva nel 2019, quando grazie ai singoli «Mon fre» e «Bossoli» conquista i suoi primi dischi di platino certificati dalla FIMI. Nello stesso anno collabora con numerosi artisti della scena hip hop italiana, tra cui Sfera Ebbasta, con il quale canta il singolo «Soldi in nero».

Il successo

Ma è con l'EP «Routine» che Shiva raggiunge il successo. Anticipato dal singolo «Calmo», in collaborazione con Tha Supreme, l'album entra nella Classifica FIMI Album al secondo posto. «Calmo», inoltre, conquista la vetta della Top Singoli, diventando la prima numero uno di Shiva. Il 26 marzo successivo il rapper pubblica il singolo «Auto blu», in cui è presente un campionamento di «Blue (Da Ba Dee)» degli Eiffel 65, accreditati come artisti ospiti. L'11 giugno del 2021 esce poi il suo terzo album intitolato «Dolce vita», a cui seguiranno altri due singoli: «Take 3» e «Aston Martin», in collaborazione con il rapper britannico Headie One. Il 24 giugno del 2022 pubblica l'EP «Dark Love EP», anticipato dai singoli «Pensando a lei» e «Niente da perdere». Il 25 novembre dello stesso anno esce anche il quarto album, intitolato «Milano Demons». Il 9 giugno 2023 è stata poi la volta del quinto album, «Santana Season», composto da 13 brani. Il 14 settembre dello stesso anno presenta il singolo «Syrup», prodotto da Finesse.

La vita privata

Fidanzato con Laura Misano, il rapper diventerà padre tra pochi mesi. Come annunciato da lui in un post su Instagram, infatti, «un nuovo principe di Milano» è in arrivo.

Sua coetanea, la fidanzata Laura è nata il 24 settembre 1999. Trasferitasi a Milano molto presto, ha lasciato insieme alla famiglia la città di Messina, in Sicilia, per trasferirsi nel capoluogo lombardo.