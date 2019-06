Sgozzato dalla motosega mentre pota la siepe in giardino: il corpo trovato dalla moglie

Reyes, l'incidente e la morte: «Scoppiata gomma della Mercedes a 237 all'ora. Poi le fiamme»

Avrebbe dovuto potare le siepi del suo giardino ma, mentre accendeva la motosega si è ferito mortalmente. La tragedia a Uta, a una decina di chilometri da Cagliari., 60 anni, è morto a causa di una profonda ferita alla gola. La dinamica dell'incidente domestico non è ancora stata del tutto chiarita: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, gli uomini della Questura di Cagliari che si stanno occupando dei rilievi e i medici del 118.Il fatto è avvenuto poco prima delle 11. L'uomo si stava preparando per tagliare le siepi di casa, quando ha cercato di azionare la motosega. L'attrezzo da lavoro deve essergli scivolato, provocandogli prima una ferita alla gamba, poi il 60enne si è spostato, ferendosi mortalmente al collo, forse nell'estremo tentativo di bloccare la lama. L'allarme è scattato poco dopo quando i parenti, rientrati in casa hanno trovato il corpo senza vita del 60enne.