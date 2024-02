Samuele Landi, ucciso a Dubai da un'onda anomala: imprenditore ed ex parà, viveva su un'isola artificiale

Samuele Landi, imprenditore italiano di 59 anni, sparito a Dubai da ormai 10 giorni, è stato ucciso da un'onda anomala.

Chi era Samuele Landi

Samuele Landi (59 anni), ex amministratore delegato dell'azienda di telecomunicazioni e telefonia Eutelia, andata in bancarotta, per le autorità italiane è latitante all'estero, visto che era stato condannato in definitiva per il crac dell'azienda. L'uomo vive a Dubai dal 2010. Ha una moglie, Laura, e quattro figli.

L'avvocato Disegni in questi giorni stava cercando di rintracciarlo poiché bisognoso di una sua firma per un ricorso in Cassazione verso l'ultima condanna a 6 anni e 6 mesi per il crac romano di Agile, società ex Eutelia. «Il ricorso va presentato entro il 17 febbraio e notificato a 800 parti civili, se non viene fatto subito non si fa in tempo. [...] 10 giorni di scomparsa in mare sono comunque preoccupanti», ha riferito il legale.