Ha trasformato il suo pitbull in un'arma. E' accaduto in un minimarket sulla via Boccea dove una donna di 46 anni è entrata per rubare alcune bottiglie di alcolici insieme al suo cane. Un dipendente bengalese sapeva che la donna aveva già altre volte rubato e per questo l'ha tenuta d'occhio. Ed effettivamente lei si è impossessata di alcune bottiglie di super alcolici che ha nascosto sotto il cappotto per non pagarle. All'uscita il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati