Palmiro Togliatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio choc alla periferia di Roma . Ancora un bus Atac in fiamme, stavolta in via. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra e un'autobotte. La linea interessata è la 058. Secondo quanto si è appreso, l'autista ha fatto scendere i passeggeri. Al momento non si registrano feriti. L'ex autista e sindacalista, Micaela Quintavalle, ha commentato la notizia su: «Viale palmiro Togliatti ora. Bus e pensilina. I vigili del fuoco stanno arrivando. Colli Aniene. Mi dicono linea 319 rimessa Portonaccio. Io ho il coraggio di andare. Abbiate voi... lavoratori e cittadini il coraggio di ribellarvi a tutto questo. Io a tutelarvi ho provato. Ho fallito».Leggi anche:---> Roma, bus Cotral in fiamme sul Gra: traffico paralizzato In serata Atac ha spiegato: «Per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura. Il bus era in servizio dal 2005. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone».