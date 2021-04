Roma, bimbo di 2 anni morso al volto dal pastore tedesco dello zio: ricoverato al Bambin Gesù

Era in casa dello zio, il bimbo di 2 anni, quando è stato morso sul volto dal pastore tedesco di proprietà del parente. È accaduto ieri pomeriggio nell'abitazione dello zio del piccolo in Via Pantano, a Guidonia Montecelio. Tempestivi i soccorsi e l'intervento dei carabinieri. Il bambino, che ha riportato ferite e contusioni al volto, è stato immediatamente portato in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma, non è in pericolo di vita e resta ricoverato in prognosi riservata. Informata l'autorità giudiziaria e sanitaria, sono in corso controlli sul pastore tedesco di 7 anni, regolarmente vaccinato.

