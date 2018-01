Autoarticolato fa inversione: rischia l'incidente, poi sorpassa tutti /Guarda il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autoarticolato fa inversione sull'Appia Nuova e rischia l'incidente. Solo la prontezza di riflessi di alcuni automobilisti ha evitato il peggio. È accaduto questa mattina (giovedì 11 gennaio) in provincia di Roma verso le 11 all'altezza del bivio con la strada provinciale 140. Il gosso e pesante automezzo (nel video originale si distingue chiaramente il numero di targa) andava da Frattocchie (comune di Marino) in direzione Albano. Arrivato quasi all'altezza dell'incrocio con la provinciale 140, l'autista ha deciso di invertire la marcia. Senza preoccuparsi troppo delle altre auto, ha dato inizio alla manovra nel punto in cui finiva il guardrail che separe le due carreggiate.Le auto che scendevano dai Castelli si sono trovate improvvisamente la parte anteriore del camion diretto nella loro corsia. Un paio di mezzi sono riusciti a sfilare via, gli altri hanno dovuto frenare bruscamente per evitare l'impatto. Stessa cosa per le auto che andavano verso Albano, lungo la corsia di marcia dell'autoarticolato che ha frenato improvvisamente per la svolta proibita, rischiando l'innesco di un maxi tamponamento.Ma non basta. Una volta finita la manovra di inversione, per la quale il codice della strada prevede pesanti sanzioni (sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali coloro che invertono il senso di marcia, attraversano lo spartitraffico sono soggetti a sanzioni da euro 2.004,00 a 8.017,00 con fermo amministrativo per 3 mesi del veicolo e revoca della patente, pene raddoppiate se chi guida è un proefssionista, come in questo caso) l'autista ha pensato bene di soprassare la fila di auto ferme al semaforo di Frattocchie, sempre sull'Appia, invadendo l'isola di traffico (invalicabile per il codice della strada) per incanalarsi saltando la coda nella corsia di sinistra che immette sulla Nettunense.