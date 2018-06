Ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi: protesta davanti al centro migranti

Protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la «permanenza degli immigrati». La manifestazione spontanea, a cui avrebbero aderito una ventina di persone, è scattata dopo che due ragazzine di 13 anni sono state molestate da due 17enni albanesi, ospiti della struttura.



Al loro passaggio in strada i due albanesi si sono denudati e affacciati alla finestra. Sul posto carabinieri e polizia. I carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso hanno identificato i due minorenni, uno dei quali compie oggi 18 anni, e li hanno denunciati per atti osceni. Secondo quanto si apprende, sono incensurati. E nello stesso quartiere, a pochi metri di distanza, l'anno scorso ci furono accese proteste dei residenti contro un altro centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa

