Roberta Tana morta per un malore improvviso, la manager dello spettacolo aveva 47 anni. Aveva lavorato con Briatore

È morta a 47 anni Roberta Tana, conosciuta manager dello spettacolo, colta da malore improvviso in Lombardia, dove viveva. Ballerina di danza, manager di locali noti come il Billionaire di Briatore a Porto Cervo e sempre molto attaccata alle sue radici, a Vasto. «Cara Roberta, ora che abiti quell'altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori», ha scritto Francesco Menna, il sindaco del suo paese d'origine.

Chi era Roberta Tana

Dopo le scuole superiori aveva seguito la sua passione per la danza, studiando alla Royal Academy di Londra dove si era diplomata ballerina classica, iniziando a lavorare in tv nei corpi di ballo di diversi programmi su Rai e Mediaset. Poi il passaggio ad un altro ambito del mondo dello spettacolo, quello dei club e dei locali. Come hospitality manager ha lavorato nei locali delle più importanti località turistiche. Tra le location più celebri il Twiga e il Billionaire di Flavio Briatore, con cui aveva stretto un profondo legame professionale.