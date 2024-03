Chat whatsapp delle mamme, maxi-rissa dopo le parole: botte e paura davanti all'asilo (con i bambini presenti)

Nel quartiere di Scampia a Napoli, si è consumata una rissa davanti ad un asilo.

Tutto è nato da un gruppo whatsapp delle mamme di una classe dove dal diverbio virtuale, sono passate a quello reale con 7 donne che si sono scagliate l'una contro l'altra davanti all'asilo. Le protagoniste sono state denunciate dai Carabinieri.

La vicenda

L'istituto offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle attività della scuola, per monitorare e seguire l'andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche siano rispettate. La partecipazione è su turni, due genitori alla volta, da concordare per ogni classe tra gli interessati. La diatriba inizia a crearsi quando una mamma decide in totale autonomia di modificare il suo orario di visita. La decisione da lei presa è stata comunicata sul “gruppo whatsapp delle mamme” scatendando una discussione. Il giorno dopo, la questione è stata risolta davanti all'asilo: inizialmente si era verificata tra due mamme, poi sono arrivate anche le altre facendo tramutare "una semplice discussione" in una rissa tra 7 donne. I carabinieri, grazie ad una chiamata, sono intervenuti sul posto e grazie alle telecamere presenti sono riusciti poi a rintracciare e denunciare le donne.