Uomo trovato morto nella vasca da bagno, il corpo pieno di ecchimosi: non si esclude omicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato riverso nella vasca da bagno del suo appartamento di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Non si esclude che l'uomo, il cinquantenne Francesco Antonio Garzo, possa essere rimasto vittima di un omicidio anche se per avere una conferma in tal senso si attende l'esito dell'autopsia. Il corpo senza vita di Garzo, che viveva da solo, è stato trovato da uno dei figli che non aveva sue notizie dalla sera precedente.



Il corpo presentava escoriazioni ed ecchimosi diffuse sulle spalle, su gomiti e arti inferiori, nonché una frattura al naso, ferita compatibile con una copiosa perdita di sangue. Le indagini sull'episodio sono state avviate dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e della Compagnia di Palmi.

