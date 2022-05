Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro uomo e la accoltella: lei è in prognosi riservata

Avrebbe sorpreso in casa la sua compagna con un altro uomo e avrebbe perso la testa. Così avrebbe preso un coltello da cucina e un piccolo attrezzo da giardinaggio e si sarebbe scagliato sulla coppia, ferendo gravemente lei all’addome e l’uomo alla testa. Dramma sfiorato sabato notte a Cutigliano, in provincia di Pistoia, dove una 37enne finita in codice rosso all’ospedale di Prato per la coltellata inferta dal convivente.

APPROFONDIMENTI L'INTERROGATORIO Alessandro Maja, la confessione dell'omicidio di moglie e figlia:... PERSONE Varese, Stefania Pivetti e Alessandro Maja

La donna si è risvegliata, ma resta in prognosi riservata per le gravi lesioni all’addome. Anche il presunto aggressore – pure lui ricoverato per le ferite riportate durante la colluttazione con l’altro uomo – è in prognosi riservata, piantonato all’ospedale di Pistoia in stato d’arresto. È accusato del tentato omicidio della fidanzata e delle lesioni provocate all’uomo che aveva sorpreso insieme a lei.

Alessandro Maja, famiglia sterminata. La figlia 16enne ha provato a difendersi dalla furia del padre. «Si era svegliata»

Cosa è successo

Lui e lei sono due street artist che si sono trasferiti a Cutigliano da pochi mesi. L’altro invece è un uomo del 1966 che vive all’Abetone. Quando il convivente della vittima è rientrato a casa trovandola in compagnia, avrebbe perso il lume della ragione. Preso un coltello da cucina e un piccolo attrezzo da giardinaggio si sarebbe scagliato sulla coppia, ferendo gravemente lei all’addome e l’uomo alla testa e in altre parti del corpo. Un’aggressione spaventosa finita soltanto quando il cinquantenne abetonese è riuscito a disarmarlo, difendendosi energicamente con un attizzatoio, per poi correre a chiamare i soccorsi.

A Migliarina sono intervenuti due ambulanze, una della Croce Rossa, l’altra della Misericordia, l’automedica e i carabinieri. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata impressionante. Sangue ovunque per l’emorragia provocata dal fendente inferto alla donna, le cui condizioni sono apparse disperate. Accasciato a terra anche il fidanzato, che ora è piantonato nel reparto di terapia intensiva del San Jacopo. Il presunto amante è stato invece medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.