PONZA - Per oltre 10 anni ha abusato delle tre figlie e quando ha visto che le cose si stavano mettendo male è fuggito in Scozia, convinto di farla franca. La polizia però stava già seguendo i suoi spostamenti e lo scorso 23 dicembre, con la collaborazione dei colleghi scozzesi, è stato fermato nei pressi di Edimburgo in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Ieri è stato estradato in Italia e portato nel carcere di Regina Coeli con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati