Palermo, Smart precipita dal cavalcavia: Michelangelo Aruta muore a 22 anni, grave l'amico 17enne

Incidente mortale in viale Regione Siciliana, a Palermo, dove un giovane di 22 anni, Michelangelo Aruta, che viaggiava su una Smart assieme a un amico diciassettenne, ha perso la vita finendo nello spartitraffico.

Cosa è successo

La Smart ha sfondato le protezioni laterali precipitando dal cavalcavia e cadendo rovinosamente sulla sottostante via, a una decina di metri di altezza. Un volo che non ha lasciato scampo al 22enne Michelangelo, morto sul colpo. Il passeggero 17enne è stato invece trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, all’ospedale Villa Sofia dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. La prognosi è riservata.