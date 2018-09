Palazzo in fiamme: inquilini in fuga, portati in salvo due persone e i loro cani

Paura in zona Aurelia a Roma: un incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via Cardinal Mistrangelo ha messo in pericolo gli inquilini e anche i loro animali domastici. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e con il supporto dell' autoscala, hanno tratto in salvo due persone e alcuni cani rimasti dell'appartamento.

Dall'edificio invaso dal fumo sono stati fatti uscire tutti i residenti.

